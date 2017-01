Serie A, la cronaca di Genoa-Roma 0-1

Alessio Lento (@lentuzzo)

08/01/2017 15:00

GENOA ROMA DIRETTA LIVE - Il Genoa ha tutta l'intenzione di riscattarsi dopo le ultime due sconfitte consecutive (contro Palermo e Torino), la Roma vuole i tre punti per mettere pressione alla Juventus impegnata in serata contro il Bologna: sono questi i temi principali della sfida in programma in Liguria tra i rossoblu di Juric e i giallorossi di Spalletti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Luigi Ferraris'.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-4-3): Perin; Izzo, Burdisso, Muñoz; Lazovic, Rigoni, Cofie, Laxalt; Ninkovic, Simeone, Ocampos . All. Juric

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Jesus, Rüdiger, Fazio; Peres, Strootman, De Rossi, Emerson; Perotti, Nainggolan; Dzeko. All. Spalletti

Classifica: Juventus 42; Roma 38; Napoli 38*; Lazio 34; Milan 33; Inter 33*; Atalanta 32; Torino 28; Fiorentina 27; Udinese 25*; Chievo 25; Sampdoria* 23; Genoa 23; Cagliari 23; Bologna 20; Sassuolo 17; Empoli* 17; Palermo* 10; Crotone 9; Pescara 9. *Una partita in più