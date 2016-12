Calciomercato Inter, pres.Santos: "Ho capito una cosa sul futuro di Gabigol..."

30/12/2016 21:34

CALCIOMERCATO INTER GABIGOL SANTOS / Dopo tanti rumors, molte parole amare da parte dell'agente e interessamenti sbandierati dal Brasile, il 'caso Gabigol' sembra essersi sgonfiato all'Inter. La certezza è che il giovane attaccante non tornerà in patria e quasi certamente resterà in Italia. Bisogna stabilire se lo farà in nerazzurro o meno. Sulla questione ha parlato anche Modesto Roma Junior, presidente del Santos (l'ex club del giocatore): "All'Inter non lo stanno utilizzando, ma è molto difficile che a gennaio ce lo cedano in prestito", ha spiegato a 'Radio Bandeirantes'.

Il numero uno dei 'Peixe' ha poi proseguito: "Loro vogliono che il giocatore si abitui al modo di giocare che c'è in Europa e quindi allo stile italiano. Ecco perché sempre a loro non serve che torni qui al Santos, e mi hanno fatto capire che vorrebbero prestarlo a qualche squadra italiana. Per noi sarebbe bellissimo se Gabigol tornasse, ma è inutile illudersi". Dichiarazioni che confermano quanto aveva raccontato in esclusiva a Calciomercato.it qualche giorno fa: "Gabigol sogno difficile, se lo prestano lo faranno in Serie A", le parole di Modesto Roma ai nostri microfoni.

D.G.