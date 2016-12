Reggina, bus in fiamme dopo il derby: il Messina si difende

29/12/2016 21:50

REGGINA MESSINA AUTOBUS IN FIAMME / Attimi di paura per la Reggina. Dopo la sconfitta (2-0) subita nell'acceso derby col Messina il pullman che stava riportando la squadra a Reggio Calabria ha preso fuoco, costringendo i Vigili del Fuoco ad intervenire per spegnere le fiamme. "Se è successo qualcosa prima e dopo la partita non lo so, lo sapranno i Federali che erano presenti - ha dichiarato il patron degli amaranto Mimmo Praticò a 'gianlucadimarzio.com' - Io sono un uomo di sport e voglio commentare solo il risultato sportivo che ha visto la mia squadra sconfitta". L'incendio è divampato ne dintorni del 'San Filippo': "Dopo 300 metri dalla partenza dallo stadio ha preso fuoco - ha proseguito il numero uno calabrese - ringrazio la Polizia di Messina e la Squadra Mobile di Reggio Calabria per il pronto intervento. C’è stata tanta paura, questo sì. Natura dell'incendio? Ci sono le autorità che stanno indagando su quanto accaduto, a me interessano solo le cose di campo, nient'altro".

Nel frattempo la società siciliana ha diramato un comunicato ufficiale nel quale prende le distanze da questo episodio: "La società Acr Messina esclude qualsiasi coinvolgimento su quanto paventato da un sito sportivo reggino. L'Acr Messina manifesta, altresì, piena solidarietà a presidente, calciatori ed allo staff tecnico e dirigenziale della Reggina per l'incidente occorsogli, dopo la partenza dallo stadio Franco Scoglio e diretti ai traghetti".

D.G.