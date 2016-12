Villarreal, ESCLUSIVO: missione di mercato in Brasile

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

22/12/2016 05:03

VILLARREAL ESCLUSIVO BRASILE / Da sempre molto vigile sul mercato sudamericano, il Villarreal ha già iniziato a sondare con attenzione Argentina e Brasile in vista delle prossime due sessioni di calciomercato. L'ottima stagione sin qui disputata ha ridato entusiasmo ad un ambiente che, non più tardi di quattro mesi fa, ha dovuto metabolizzare la turbolenta separazione da Marcelino. Il cambio della guardia non ha impedito al 'submarino amarillo' di confermarsi come una delle realtà calcistiche più interessanti del campionato spagnolo, una realtà con la quale dovrà confrontarsi anche la Roma a febbraio nei sedicesimi di finale di Europa League.Grazie alla miglior difesa della Liga (solo 11 gol subiti sin qui), la truppa di Escribà occupa il quarto posto in classifica, a soli 5 punti dal Barcellona, secondo alle spalle del Real Madrid.

Missione Villarreal in Brasile: ecco i nomi

L'ambizione di poter proseguire su questo percorso dovrà essere fortificata anche da un mercato intelligente. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, circa due settimane fa, alcuni uomini mercato del club iberico si sono recati in Brasile per monitorare diversi giocatori. Tra di essi, è possibile annoverare anche Rodrigo Caio, seguito in Italia da Lazio e Milan; il centrocampista del retrocesso Internacional, Rodrigo Dourado;, Walace e Luan, centrocampista e attaccante del Gremio; l'attaccante del Palmeiras, Roger Guedes.