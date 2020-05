CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Spunta una nuova ipotesi per il futuro di Mauro Icardi. Stando al quotidiano 'Tuttosport', il centravanti argentino potrebbe essere utilizzato dall'Inter come pedina di scambio con l'Arsenal per arrivare ad Aubameyang.

In caso di mancato riscatto del PSG, per il centravanti classe '93 ci sarebbe anche la pistada tenere in considerazione.

Il riscatto da parte del Paris Saint-Germain, fissato a 70 milioni di euro, resta in bilico con il Dt dei parigini Leonardo che avrebbe chiesto uno sconto ai nerazzurri. Difficilmente Marotta verrà incontro al dirigente dei francesi, con l'ex Barcellona e Sampdoria che potrebbe così far a Milano ritorno in attesa di una nuova sistemazione.

Calciomercato, idea Inter: scambio Icardi-Aubameyang

E tra queste potrebbe esserci anche l'Arsenal, con l'Inter che utilizzerebbe Icardi per il cartellino di Aubameyang, valutato 50-60 milioni dai 'Gunners' e insieme a Werner uno dei profili più caldi nella lista della dirigenza di Viale della Liberazione per supplire ad un'eventuale partenza di Lautaro Martinez. Una soluzione che metterebbe così fuori causa la Juventus, che ha sempre in Icardi un obiettivo sensibile in attacco per sostituire il partente Higuain.