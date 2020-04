BARCELLONA RAKITIC / Belgio, Olanda e Francia si fermano, l'Italia resta nel limbo, mentre Germania, Inghilterra e Spagna cercano di ripartire.

L'Europa del calcio per il momento si muove senza unità e mentre in alcuni stati i campionati sono già annullati, fa rumore l'appello di Ivanche dalla Spagna, uno dei Paesi più colpiti dal Coronavirus, invoca a gran voce il ritorno in campo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il centrocampista croato del Barcellona, intervistato dal quotidiano 'Marca', spiega infatti: "Sono pronto a correre il rischio di essere contagiato, ma voglio tornare a giocare - le sue parole -. Sappiamo che il rischio sarà contenuto e dobbiamo giocare con le massime misure di sicurezza, sapendo però allo stesso tempo che non sarà mai sicuro al cento per cento. Così come per qualsiasi altro lavoratore. Dobbiamo dimostrare solidarietà nei confronti di chi non si è mai fermato e dobbiamo restituire alla società quello che abbiamo ricevut in questi anni, e non dico solo in termini economici. Bisogna tornare a far divertire la gente, non si può parlare solo di virus. Francia? Ogni campionato deciderà per il meglio".