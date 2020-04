DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / La 'Fase 2' è più vicina. L'Italia si prepara a convivere con il Coronavirus e fa i conti con le gravi conseguenze della Pandemia. La giornata di ieri si è rivelata importante per delineare gli aiuti europei per far fronte alla crisi economica.

Intanto, il mondo del calcio continua a ragionare su come ripartire: le squadre italiane potrebbero andare in ritiro dal 18 maggio per poi scendere in campo dal 6 giugno al 2 agosto; clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

18.00 -Aggiornamento della Protezione Civile: 420 decessi nelle ultime 24 ore, 3.021 nuovi casi con un decremento degli attualmente positivi di 321 unità.

17.00 - Il presidente della Regione Veneto Zaia annuncia ulteriori aperture: "Stiamo ragionando alla fase 3"

14.15 -In conferenza il direttore dell'ISS Giovanni Rezza ha affermato: "Il calcio non è a rischio zero"

13.45 - Coronavirus, Brusaferro (ISS): "L'indice di contagi è al di sotto dell'uno, ma serve cautela"

11.45 - Coronavirus, Speranza: "Guardare al futuro, ma con gradualità massima, la battaglia non è vinta". Così il ministro della Sanità al termine di una visita all'Istituto Spallanzani di Roma.

11.22 - Giocatore Montpellier (Ligue 1) sarebbe in rianimazione: trattasi del 23enne Junior Sambia. Sospetto coronavirus, il club per ora non conferma.

10.10 - Le borse europee aprono le contrattazioni ancora in calo, al momento la novità del Recovery Fund non sembra fare breccia sui mercati.

7.30 - La Uefa aiuta i club in crisi economica: stanziati 70 milioni di euro per 676 società, cifre che vanno dai 3200 ai 630mila euro per squadra.

7.00 - E' di ieri l'ultimo bollettino sulla situazione italiana: il totale dei casi positivi al Covid-19 è di 189.973, 2.646 in più rispetto a mercoledì. Di queste, 25.549 sono decedute (+464, +1.8%) e 57.576 (+3033, +5.6%) sono state dimesse. Sono 3033 i guariti registrati ieri.