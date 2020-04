CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS DONNARUMMA BERNARDESCHI / Gianluigi Donnarumma tiene sulle spine il Milan. Il giovane portiere è in scadenza nel 2021 e le trattative per un possibile rinnovo sono al momento ferme. L'accordo tra le parti rimane complesso, con la nuova politica imposta da Elliott che non collimerebbe con le richieste dell'agente dl giocatore Raiola.

Donnarumma potrebbe così fare le valigie già questa estate, con il Milan che senza prolungamento sarebbe costretto a cederlo per non rischiare di perderlo a parametro zero l'anno successivo.

Calciomercato, asse Milan-Juventus: scambio tra Donnarumma e Bernardeschi

le squadre in agguato per aggiudicarsi le prestazioni del Nazionale azzurro in caso di addio al Milan, con lache resta comunque vigile sulla situazione nonostante il recente rinnovo di

E proprio con il club bianconero - rivela 'Sport Mediaset' - sarebbe ritornato d'attualità un possibile scambio tra Donnarumma e Federico Bernardeschi, già paventato nella scorsa sessione di gennaio. Il fantasista ex Fiorentina è un profilo che piace alla dirigenza milanista, che nei mesi scorsi aveva tentato di inserire anche la carta Paqueta per portarlo in rossonero. Bernardeschi è in bilico a Torino dopo una stagione finora deludente e potrebbe così finire alla corte del 'Diavolo', con Donnarumma che farebbe invece il percorso inverso sbarcando sotto la Mole. Al Milan finirebbe anche una parte in conguaglio oltre al cartellino del mancino toscano.