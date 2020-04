CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA MESSI / Messi all'Inter affare difficile. Molto difficile, ma non impossibile. Le dichiarazioni di inizio settimana di Massimo Moratti, che ha parlato di sogno non proibito, hanno rilanciato le indiscrezioni sull'eventuale trattativa per portare in Italia il fuoriclasse del Barcellona. Le distanze sul rinnovo e le aspre polemiche con una dirigenza in crisi, del resto, incentivano da mesi le voci sull'addio dell'argentino nelle prossime sessioni di calciomercato.

Così, nonostante le smentite del giocatore, che ha archiviato come 'fake news' le recenti notizie , spuntano le possibili cifre del suo passaggio in nerazzurro: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Inter, le cifre del colpo Messi

Qualora Messi decidesse di andar via, riporta 'Tuttosport', il Barcellona non avrebbe la forza per opporsi alla sua volontà e potrebbe accettare una cifra simbolica vicina ai 100 milioni di euro. La crisi economica per il Coronavirus non aiuta e tra le formule alternative resiste il possibile scambio con Lautaro Martinez. Il problema più importante sarebbe però l'ingaggio del giocatore, che chiederebbe uno stipendio da circa 50 milioni netti a stagione; l’Inter ha superato i 400 milioni di ricavi, ma fra ingaggio e ammortamento annuale, Messi costerebbe al club più di 90 milioni. Cifra quasi proibitiva che potrebbe essere raggiunta con l'aiuto di nuovi sponsor. Intanto, dagli ambienti milanesi filtrano smentite, ma Suning potrebbe lavorare a fari spenti per non illudere i tifosi.

