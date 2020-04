CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ / Nuova puntata della telenovela Lautaro Martinez.

Mentre l'agente dribbla le voci di mercato e assicura che l'attaccante dell'Inter rimane concentrato sul club nerazzurro , dalla Catalogna continuano ad arrivare notizie dell'interesse sempre più acceso da parte del Barcellona per l'argentino indicato tanto daquanto dacome elemento perfetto per rinforzare la squadra. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, jolly Mandragora | Il piano anti-Inter

Il quotidiano 'Mundo Deportivo', vicino alle vicende di casa Barcellona, fa il punto della situazione e racconta oggi come anche l'emergenza Coronavirus possa avvicinare Lautaro ai catalani. I blaugrana infatti continuano a lavorare parallelamente sia sul file dell'interista che sul grande ritorno di Neymar. La priorità del club, però, in questo momento è l'ingaggio di un 'numero 9' che crei concorrenza con Suarez per poi ereditarne il ruolo di titolare. Lautaro, in questo senso, è l'elemento perfetto e soprattutto è ingaggiabile con un'operazione che, nonostante i 111 milioni di euro della clausola rescissoria, sarebbe molto meno onerosa rispetto a quella per il ritorno di Neymar che a Parigi guadagna qualcosa come 36 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, doppio addio e colpaccio Tonali | Juve e Inter beffate