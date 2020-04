CORONAVIRUS FRONTIERE EUROPA / La Commissione europea invita gli Stati membri ad estendere per altri 30 giorni, fino al 15 maggio, la restrizione temporanea sui viaggi non necessari dai Paesi terzi. Richiesta, in altre parole, la proroga della chiusura delle frontiere esterne.

Lo rende noto l'ANSA, che riporta la nota della: "Un'azione parallela e coordinata alle frontiere esterne costituisce un aspetto essenziale di una strategia di uscita concertata e della graduale revoca delle misure di contenimento in Europa".

