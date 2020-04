CALCIOMERCATO NAPOLI CALLEJON / Il futuro di José Maria Callejon continua a tenere banco in casa Napoli.

L'esterno spagnolo è in scadenza di contratto e al momento sembrerebbero non esserci margini per il rinnovo: l'exa fine anno così potrebbe lasciare l'Italia e tornare in Spagna per chiudere la carriera. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' infatti Callejon piace tanto al Siviglia ma nelle ultime ore è stato il Valencia a fare passi più concreti e a portarsi avanti nei discorsi. I 'Pippistrelli' lo corteggiano da mesi e sono intenzionati a mettere sul piatto un'offerta importante per battere la concorrenza e assicurarsi il jolly d'attacco azzurro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO agente Callejon: "De Laurentiis vuole il rinnovo, gli siamo grati"

Calciomercato Napoli, piano Lazio per Insigne

Calciomercato Napoli, assalto e offerta a Mertens | Le ultime