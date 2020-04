Calciomercato Lazio, piano Lotito per blindare Inzaghi

CALCIOMERCATO LAZIO INZAGHI / Sono giorni di attesa e riflessione in casa Lazio. Il presidente Claudio Lotito, che mal digerisce lo stop imposto dall'emergenza Coronavirus proprio sul più bello, si proietta in ogni caso al futuro e tra i primissimi appuntamenti in agenda per la ripresa c'è il rinnovo del tecnico Simone Inzaghi.

In scadenza di contratto nel 2021 con un ingaggio da circa 2 milioni di euro a stagione più bonus che lo vede rincorrere a grande distanza gli stipendi degli altri competitor per il vertice della Serie A, Sarri e Conte soprattutto, l'allenatore biancoceleste ha inevitabilmente attirato le attenzioni anche del mercato internazionale, con le voci suche hanno fatto drizzare le antenne. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, caos scadenze dei contratti: rischio cortocircuito

Lotito non ha alcuna intenzione di perdere il tecnico e fallito un anno fa l'assalto con un accordo triennale, secondo il 'Corriere dello Sport' il numero uno biancoceleste è pronto a tornare alla carica non appena la stagione riprenderà mettendo sul piatto un altro contratto pluriennale con un ingaggio ritoccato verso l'alto. L'obiettivo è blindare Inzaghi a lungo termine e filtra un cauto ottimismo.