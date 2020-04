CALCIOMERCATO SASSUOLO DE ZERBI / Dal rinnovo all'emergenza coronavirus: Roberto De Zerbi è intervistato da 'Sky Sport 24' e racconta il periodo vissuto dai suoi calciatori. "Ci sentiamo tutti i giorni con i calciatori: chi ha famiglia è avvantaggiato, mogli e figli consentono di stare meglio. Per chi è solo siamo più preoccupati: cerchiamo di stargli vicino il più possibile. Bisogna capire se il campionato ripartirà: noi siamo per la riprendere ma servono che siano rispettate tutte le condizioni, serve anche rispetto per chi non c'è più.

Ridursi lo stipendio non è un problema: bisogna però capire se i soldi sono poi utilizzati per aiutare il sistema calcio". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, primo via libera per Boga

Dal presente al futuro, quello di Boga e quello dello stesso tecnico del Sassuolo: "Boga può crescere e deve restare con noi. Per me non è tempo di parlare di rinnovo. Qui sto bene, mi hanno chiamato dopo la retrocessione con il Benevento: la riconoscenza è una delle cose che considero più importante. Sono ambizioso ma non ho l'ansia di andare via dal Sassuolo".