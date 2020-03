CORONAVIRUS PROTEZIONE CIVILE / Aggiornamenti sui dati dell'emergenza coronavirus con la quotidiana conferenza stampa della Protezione Civile. Angelo Borrelli ha fatto il punto sulla situazione in Italia: "Il totale delle persone positive è di 77.635 con 2.107 pazienti in più rispetto a ieri. Solo 42 nuovi ricoverati in terapia intensiva quando ieri erano stati 75. Di questi 28.982 sono ricoverati con sintomi, mentre 45.220 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Oggi registriamo purtroppo ancora 837 nuovi deceduti (ieri erano stati 812).

1109 i guariti (ieri erano 1.590)".

Il professor Bernabei prende la parola: "Sottolineiamo la diminuzione dei ricoverati e dei ricoverati in terapia intensiva. Questo ci segnala come il sistema ospedaliero fa fronte all'emergenza. Per quanto riguarda l'età, l'età media dei deceduti è di 79 anni e il 70% sono maschi: le donne sono più forti. Il coronavirus colpisce chi ha fragilità: il 52% ha tre patologie associate, contro il 2% di chi non ha patologie associate. Tra i deceduti under 40, 15 hanno patologie associate".

RIAPERTURA - "Il comitato ha iniziato a lavorarci da ieri. E' bene lavorarci per dire cose semplici, efficaci e che abbiano senso".

PASSEGGIATA BAMBINI - "E' stata presentata una considerazione per permettere ai bambini di uscire con un genitore o un parente".