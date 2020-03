CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN INTER IBRAHIMOVIC HIGUAIN KANE JESUS / Il mondo del calcio è momentaneamente congelato per l'emergenza Coronavirus che sta tenendo in scacco il mondo, eppure qualcosa in vista della prossima estate inizia già a muoversi. Con la riapertura del calciomercato infatti sono tanti i movimenti all'orizzonte delle big italiane ed europee. Saranno in particolar modo gli attaccanti a far parlare di se tra conferme ancora incerte ed un destino tutto da scrivere. Da Ibrahimovic a Lautaro Martinez passando per Kane, Gabriel Jesus e Milik: il valzer delle punte non fa sconti a nessuno e fa viaggiare la fantasia dei tifosi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus e Inter, Higuain e Lautaro in partenza: occhio a Kane e Jesus

Il nome del momento in casa Inter è senza ombra di dubbio Lautaro Martinez che, prima dello stop forzato, stava vivendo l'annata della consacrazione. Un vero e proprio exploit che ha contribuito ad alimentare il fortissimo interesse del Barcellona. Il 'Toro' è infatti l'erede designato di Luis Suarez, motivo per cui i blaugrana potrebbero anche sborsare i 111 milioni della sua clausola rescissoria, qualora non dovessero riuscire a convincere la dirigenza nerazzurra ammortizzando il prezzo con alcune contropartite tecniche. La volontà dell'Inter resta comunque quella di trattenere Lautaro, ma in caso di partenza estiva dell'argentino Marotta e soci proveranno a non farsi cogliere impreparati. La soluzione low cost per rinforzare l'attacco porta a Londra dove Olivier Giroud non sembra propenso a rinnovare il contratto in scadenza. Molto più costose le candidature che invece portano a profili più ambiti come quelli di Aubameyang e Timo Werner, che sono nel mirino anche di altre big europee.

In casa nerazzurra c'è inoltre da sciogliere il nodo legato al futuro di Mauro Icardi, che difficilmente verrà riscattato dal Paris Saint Germain vista la seconda parte di stagione al di sotto delle aspettative. L'argentino sembra quindi destinato a tornare momentaneamente a Milano in attesa di una nuova avventura. In Italia la Juventus lo osserva sempre con estrema attenzione, vista anche la partenza quasi certa di Gonzalo Higuain per il quale si aprirebbero anche le porte di un rientro in patria.

Gli altri grandi profili nel mirino diportano invece entrambi in Premier League. Il primo è, brasiliano del Manchester City di Guardiola che vive un complicato dualismo offensivo con Aguero. La seconda opzione è invece, centravanti della nazionale inglese che senza Champions League potrebbe anche decidere di lasciare il. A tal proposito le ultime dichirazioni del bomber di Mourinho hanno lasciato trapelare incertezza sua una sua permanenza a Londra. L'attaccante britannico è infatti divorato dall'ambizione e la Juventus potrebbe rappresentare la giusta soluzione.

Calciomercato Milan, incertezza Ibra: da Rebic a Milik

Nubi da diradare anche in casa Milan dove con l'addio di Boban potrebbe arrivare anche quello di Zlatan Ibrahimovic. Le strade dello svedese e dei rossoneri potrebbero infatti separarsi dopo appena sei mesi dal nuovo matrimonio invernale, che aveva peraltro contribuito alla risalita della squadra allenata da Stefano Pioli. Il gigante di Malmo, che ad ottobre compirà 39 anni ha però un ingaggio molto elevato e vista l'età il Milan potrebbe anche considerare un suo addio come primo passo per un'opera di ringiovanimento e abbassamento del tetto ingaggi. In caso di divorzio con Ibra diventa fondamentale il ruolo di Ante Rebic, arrivato al gong del mercato estivo nell'ambito dell'operazione che ha spedito Andre Silva a Francoforte. Il croato dovrà quindi essere giocoforza confermato, visti anche i progressi messi in mostra nelle settimane precedenti allo stop per Covid-19. Eppure la dirigenza milanese potrebbe pensare anche ad un nuovo centravanti. Si tratta di Arek Milik, ancora impegnato sul fronte rinnovo con il Napoli. A dispetto delle relative difficoltà secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, però, il polacco non esclude nuovi contatti per tentare un riavvicinamento. L'ipotesi Milan resta dunque solo sullo sfondo.

