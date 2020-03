FIORENTINA BOATENG / "Firenze e i tifosi viola sono nel mio cuore, anche se non hanno visto il vero Boateng. Se potessi tornare, spaccherei tutto perché c’è la piazza giusta e giovani di valore come Castrovilli, Chiesa e Vlahovic". Intervenuto a 'Sky Sport', Kevin-Prince Boateng ha parlato della sua esperienza alla Fiorentina senza escludere un eventuale ritorno in viola.

Il 33enne, attualmente alin prestito con diritto di riscatto, è poi tornato sulle esperienze ale al: "Non mi sono pentito di essere andato via dalper il Barcellona, anche se forse non è stato il trasferimento perfetto. Avrei voluto giocare di più, ma quando smetterò potrò dire di aver giocato titolare al. Non potevo dire no. Il Milan invece è la squadra che ricordo con più affetto, anche se a Firenze ne ho avvertito altrettanto".

