CALCIOMERCATO JUVENTUS KANE INTER TOTTENHAM MANCHESTER UNITED MOURINHO FERDINAND - Continua a tenere banco il futuro di Harry Kane. Il numero 10 e capitano del Tottenham, alle prese con il recupero dal problema al ginocchio che lo tiene lontano dai campi da mesi, sarebbe pronto a lasciare Londra nel caso in cui la sua attuale squadra non riuscisse, qualora si ritorni a giocare dopo l'emergenza coronavirus, a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Attualmente, all'ottavo posto in classifica in Premier League, gli uomini di José Mourinho dovranno compiere una rimonta importante per arrivare quarti in classifica, posizione attualmente occupata dal Chelsea di Frank Lampard con sette punti di vantagio sugli 'Spurs'. Ed ecco che si fa strada l'ipotesi Serie A, con Juventus e Inter accostate con insistenza al 26enne bomber della Nazionale inglese.

Sulle sue tracce è segnalato anche il, che non ha sostituto degnamente Romelu, passato in nerazzurro nell'estate scorsa. Difficilmente, però, lo 'Special One' farà un 'favore' alla sua ex società: "Certo che porterei Harry Kane allo United - il pensiero di Rioriportato dal 'Mirror' - È il migliore. Ma non credo che Mourinho lo lascerà partire in direzione Manchester". L'allenatore portoghese è stato licenziato dal Manchester United nel dicembre 2018 e i rapporti, da allora, non sono stati ricuciti. Una pretendente in meno, dunque, per Juventus e Inter, nel caso in cui dovessero decidere di affondare il colpo per il forte attaccante.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, ESCLUSIVO Garcia: "Ronaldo non ha alternative. Deve convincere la Juventus"

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, dalla Spagna: blitz in casa Barcellona