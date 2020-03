Calciomercato Lazio, ESCLUSIVO: occhi puntati su Pacheco

CALCIOMERCATO LAZIO PACHECO - L'emergenza coronavirus ha fermato il campionato di Serie A e con esso il grande momento di forma che stava attraversando la Lazio. Il club biancoceleste resta però molto attivo sul mercato in vista della prossima stagione.

A tal proposito, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , si registra un interessamento per Fernando, portiere spagnolo classe 1992 che milita attualmente nell', formazione che occupa la quattordicesima posizione dellaspagnola.

Con Proto sulla soglia dei 37 anni e Strakosha corteggiato da diverse società in Premier League e in Bundesliga, la Lazio sta pensando di cautelarsi con l'acquisto di un altro estremo difensore di spessore. Cresciuto nel Real Madrid, Pacheco ha fatto parte della Nazionale spagnola Under 21 e vanta 70 clean sheet in carriera. Ad ogni modo i capitolini dovranno fare i conti con la concorrenza dei tedeschi del Wolfsburg, che hanno fatto un sondaggio per il portiere nativo di Badajoz.

