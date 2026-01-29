Rottura Romagnoli-Lazio, situazione tesa: le ultime | CM

Si complica la situazione tra Alessio Romagnoli e la Lazio con il difensore che vorrebbe lasciare la squadra in questi ultimi giorni di mercato per raggiungere Roberto Mancini all’Al Sadd.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, le parti sarebbero arrivate ad una rottura totale. Nelle prossime ore potrebbero esserci dei contatti per cercare di ricucire lo strappo, ma la situazione è molto tesa e complicata.

Dopo il saluto del difensore centrale ai propri tifosi in occasione della trasferta di Lecce, il centrale è stato tolto dal mercato da parte della società che, con un comunicato, ha affermato di volerlo tenere nella capitale. Nonostante i colloqui sia con Sarri che con Lotito la situazione relativa al futuro del difensore ex Milan non si è sbloccata e manca sempre meno alla fine del mercato.

Il calciatore non si è allenato con la squadra e appare difficile immaginare una sua presenza in occasione della partita casalinga contro il Genoa di venerdì sera.