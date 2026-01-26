Atalanta
Lazio, Lotito scatenato: Daniel Maldini e lo scambio col Torino

Le ultime novità di mercato sui biancocelesti

In queste ore la Lazio è tornata grande protagonista in sede di mercato. Praticamente chiusa l’operazione Daniel Maldini con l’Atalanta: prestito oneroso a 1 milione più diritto di riscatto sui 12/13 milioni. Domani il figlio d’arte effettuerà le visite mediche.

Lazio, Lotito scatenato: Daniel Maldini lo scambio col Torino

Il club di Claudio Lotito sta lavorando ancora sul fronte esterni, considerato che è ancora viva la possibilità di una cessione di Cancellieri in Premier. Nello specifico al Brentford, il quale non ha mollato la presa sul calciatore biancoceleste, un profilo in realtà molto gradito anche al Marsiglia di De Zerbi.

Anche Noslin in uscita: Scambio col Torino?

In uscita c’è anche Noslin, per il quale si sta muovendo in maniera concreta il Torino. Stando alle ultime indiscrezioni, i due Ds Petrachi e Fabiani starebbero ragionando su una idea di scambio alla pari: l’ex Verona in granata, Ngonge alla corte di Maurizio Sarri.

