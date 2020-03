CALCIOMERCATO JUVENTUS CASTROVILLI / E' ormai assodato l'interesse delle big di Serie A per Gaetano Castrovilli. Il talento classe '97 è esploso con la maglia della Fiorentina, attirando su di sé anche gli occhi del Napoli oltre al pressing di Inter, Juventus e Roma. L'ex Cremonese ha rinnovato recentemente il suo contratto fino al 2024 con il sodalizio del patron Commisso, che per un'offerta importante potrebeb anche decidere di privarsi del proprio gioiello in estate.

Castrovilli è valutato almeno 40 milioni di euro dalla Fiorentina, con la Juve che è una delle società più attente sulla situazione dell'eclettico centrocampista.

Juventus, assalto a Castrovilli: Mandragora e Orsolini nell'affare

La 'Vecchia Signora' insieme a Federicoha messo nel mirino anche il numero 8, con il CFOsempre sensibile alla linea verde della Nazionale. Il sodalizio campione d'Italia potrebbe far leva su alcune contropartite per abbassare il prezzo del giocatore e avere il via libera della Fiorentina.

Delle pedine gradite alla dirigenza gigliata potrebbero essere Mandradora e Orsolini, che la Juventus riscatterebbe rispettivamente da Udinese e Bologna. Per il centrocampista, nei radar anche della Roma in un ipotetico affare con Cristante, i campioni d'Italia dovranno versare 26 milioni nelle casse dei friulani, mentre con i felsinei c'è un gentlemen agreement per una cifra intorno ai 25 milioni. Carte preziose da sfruttare per gli uomini mercato della Continassa nella corsa a Castrovilli, con Paratici che dovendo scegliere preferirebbe privarsi di Mandragora, visto che Orsolini potrebbe avere spazio la prossima stagione nella rosa di Sarri.