CALCIOMERCATO INTER CASTROVILLI FIORENTINA / L'Inter di Antonio Conte prepara l'assalto a Gaetano Castrovilli: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il centrocampista della Fiorentina, autentica rivelazione di questa Serie A, è finito nel mirino di Marotta e Ausilio che si sono portati avanti nella trattativa superando la concorrenza di Juventus e Napoli. Per Castrovilli è arrivato l’ok di Conte, che nel classe ’97 pugliese intravede il possibile domani nel ruolo di mezzala: destra o sinistra, cambia poco.

Il ragazzo sa essere un jolly, anche con il vizio del gol.

Calciomercato Inter, assalto al gioiello della Fiorentina: Commisso fissa il prezzo

I contatti tra Inter e Fiorentina per Castrovilli risalgono già ad ottobre e in questi mesi il discorso è stato approfondito. La dirigenza viola valuta il proprio gioiello almeno 40 milioni di euro, somma dettata dall’ultima offerta del Napoli ricevuta dal d.s. Pradè: quella proprio del Napoli. Possibile un inserimento nella trattativa di una contropartita tecnica gradita a Commisso: i contatti tra Inter e Fiorentina sono costanti, allo stato attuale i nerazzurri sono in pole position. Finora dalla Premier League e dal Borussia Dortmund sono arrivati solo dei semplici sondaggi, in Italia oltre al Napoli e alla Juventus, bisognerà fare i conti anche con la Roma.

