BARCELLONA NAPOLI CHAMPIONS LEAGUE / Il ministro della Salute spagnolo Salvador Illa ha annunciato nei giorni scorsi che le partite Valencia-Atalanta e Getafe-Inter, rispettivamente match di Champions League ed Europa League, verranno disputate a porte chiuse a causa dell'emergenza sanitaria del coronavirus.

La decisione però non riguarderà il ritorno degli ottavi di finale in programma trail 18 marzo al Camp Nou. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

A comuncarlo è stato lo stesso Illa, intervenuto ai microfoni di 'RAC1': "La partita non è in pericolo e non c'è alcun pericolo che si possa giocare a porte chiuse. Abbiamo deciso di chiudere gli stadi solo per le gare che prevedono l'arrivo di persone dalle zone a rischio ma non è questo il caso. La cosa che ci preoccupa è solo l'esodo di tantissimi tifosi. La gara di Champions League tra Barcellona e Napoli può essere disputata regolarmente visto che a oggi Napoli non fa parte della zona a rischio, come invece il nord Italia".