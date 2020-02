LIONE JUVENTUS HIGUAIN DOUGLAS COSTA / Sarri ritrova Higuain nell'antivigilia di Champions League. L'attaccante argentino ha saltato la trasferta di Ferrara contro la Spal e negli ultimi giorni si è allenato a parte a causa di una lombalgia, ma come comunicato dalla Juventus nel report dell'allenamento odierno "è rientrato in gruppo svolgendo la seduta di allenamento completa, mentre Douglas Costa ha disputato una piccola parte dell’allenamento in gruppo".

L'esterno brasiliano è dunque out per la trasferta die con ogni probabilità anche per lo scontro diretto con l'di domenica sera. Di nuovo a disposizione, invece, il 'Pipita': Sarri può sorridere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, l'ammissione di Agnelli su Guardiola | Poi rassicura Sarri

Emergenza Coronavirus, Juventus-Inter e non solo | Il punto su rinvii e date dei recuperi