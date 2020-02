CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA RAMSEY / Il Manchester United punta Ramsey e la Juventus pensa allo scambio con Pogba.

La notizia è stata lanciata nei giorni scorsi da fonti inglesi e, nonostante ad oggi si tratti solo di un sondaggio da parte dei 'Red Devils', già avanzano possibili scenari in vista del calciomercato estivo, quando la Juventus potrebbe affondare il colpo per il ritorno adel francese: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, scambio Pogba-Ramsey: cifre e dettagli

Un eventuale scambio tra Ramsey e Pogba sembra convenire a entrambe le società: lo United riporterebbe in Premier League un talento che nutre ancora di enorme stima, mentre i bianconeri abbasserebbero di molto la parte in contanti per avere il francese. Così, riporta 'Tuttosport', anche se non esiste ancora una trattativa, si possono già ipotizzare le eventuali cifre dell'affare: Pogba viene valutato circa 70-80 milioni di euro, mentre il prezzo di Ramsey sembra avvicinarsi ai 40 milioni; così, il possibile scambio permetterebbe ai bianconeri di arrivare al francese spendendo 40 milioni tramite contropartita e altrettanti in contanti. Un'operazione che garantirebbe alla Juventus anche un'importante plusvalenza sul valore del gallese, approdato a parametro zero la scorsa estate. Decisivi, per il futuro di entrambi i calciatori, saranno gli ultimi mesi di questa stagione.

