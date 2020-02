CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN / A digiuno in campionato da ben sei giornate, Gonzalo Higuain in questo inizio 2020 non è riuscito a confermarsi sui livelli della prima parte di stagione.

In scadenza di contratto a giugno 2021, in caso di mancato rinnovo l'attaccante argentino sembra destinato a lasciare lala prossima estate. Alla ricerca di una punta di caratura internazionale, secondo 'Calciomercatoweb.it', tra le squadre interessate al Pipita c'è anche il, che avrebbe già stanziato 20 milioni per il cartellino e offerto un ingaggio top al calciatore