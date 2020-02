Calciomercato Lecce, UFFICIALE: rinnova Vigorito

CALCIOMERCATO LECCE RINNOVO VIGORITO / L'infortunio di Gabriel ha permesso a Mauro Vigorito di giocare 4 partite, tre delle quali da titolare, con la maglia del Lecce in questa stagione.

Con lui in campo dal primo minuto i salentini hanno sempre vinto: un ruolino di marcia davvero importante, che potrebbe risultare decisivo in ottica salvezza.

Vigorito può dunque festeggiare per le ottime prestazioni fornite ma anche per il rinnovo. Il portiere - come si legge sul sito ufficiale del club - ha infatti prolungato il proprio contratto questo pomeriggio con il Lecce fino al 30 giugno 2020.