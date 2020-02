DIRETTA ATALANTA VALENCIA - L'Atalanta ospita il Valencia nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri di Gasperini, che per la prima volta nella loro storia sono arrivati a questo punto della competizione, vogliono continuare a stupire l'Europa dopo essere riusciti a passare il girone dietro al Manchester City rimontando dall'ultimo posto a zero punti dopo tre partite.

Ma i 'Pipistrelli' di, che hanno primeggiato nel loro gruppo davanti a Chelsea e Ajax, cercano un risultato positivo in vista del ritorno in programma il 10 marzo. Calciomercato.it vi offre il match del 'Meazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimisti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Gomez. All. Gasperini (DA CONFERMARE)

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Wass, Mangala, Diakhaby, Gaya; Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Maxi Gomez, Guedes. All. Celades