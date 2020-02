Serie A, Milan-Torino 1-0: ci pensa ancora Rebic!

SERIE A MILAN TORINO REBIC IBRAHIMOVIC/ Il Milan di Stefano Pioli riparte dopo la sconfitta nel derby e supera il Torino di Moreno Longo. Decisiva la rete firmata da Ante Rebic, ritrovato nel 4-4-2 dell'ex allenatore di Fiorentina ed Inter, servito alla grande da Samu Castillejo, un altro giocatore che sembrava ai margini del progetto rossonero.

Nella ripresa il Milan sfiora in due occasioni il raddoppio, prima con Ibrahimovic poi con lo stesso Castillejo, mentre il Torino, nonostante i diversi tentativi, non riesce a rendersi pericoloso negli ultimi 16 metri. Tre punti di fondamentale importanza per i rossoneri, mentre continua il periodo no dei granata nonostante l'arrivo in panchina di Moreno Longo.

CLASSIFICA: Juventus punti 57, Lazio 56, Inter 54, Atalanta 45, Roma 39, Verona 35, Parma 35, Milan 35, Bologna 33, Napoli 33, Cagliari 32, Sassuolo 29, Fiorentina 28, Torino 27, Udinese 26, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, Spal 15.