CALCIOMERCATO SQUALIFICA MANCHESTER CITY/ Nel tardo pomeriggio di ieri, la UEFA ha reso nota la squalifica dalla Champions League per il Manchester City di Pep Guardiola a causa di alcune intemperanze legate al Fair Play Finanziario.

Una notizia che ha fatto impazzare le novità sul futuro di Guardiola, accostato alla Juventus nelle ultime settimane, ma non solo. Stando infatti a quanto riportato da John Mehrzad, avvocato di diritto sportivo, la grave situazione legata all'esclusione del City potrebbe ripercuotersi anche sui giocatori: "In qualche modo la società potrebbe non aver rispettato i loro contratti, dando a loro la possibilità di liberarsi a zero o chiedere condizioni più vantaggiose. Possono affermare di aver avuto un peggioramento nei contratti e lasciare in forma gratuita".