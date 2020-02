Calciomercato Inter, Lautaro tra Real, Barça e rinnovo: ultime CM.IT

CALCIOMERCATO LAUTARO REAL BARCELLONA / Lautaro Martinez è tornato al centro dei rumors di calciomercato da ieri pomeriggio, quando in Argentina è rimbalzata la voce del serio interesse del Real Madrid. Il club della capitale spagnola avrebbe deciso di sfidare il Barcellona, che segue il ‘Toro’ da mesi e lo ha messo in cima alla lista dei suoi obiettivi per sostituire Luis Suarez.

Due piste possibili, ma, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, al momento complesse. Il gradimento dei blancos c’è, ma per ora il club ha obiettivi diversi e, soprattutto, non potrebbe tesserare un nuovo extracomunitario, visti i tre posti già occupati da Vinicius, Rodrygo e Militao e l’idea di integrare Reinier in prima squadra.

Calciomercato Inter, gli aggiornamenti sul futuro di Lautaro Martinez

Fonti vicine al club blanco hanno negato i contatti con l’entourage dell’argentino mentre il Barça ha già tastato il terreno diverse volte. Nessun dubbio sull’intenzione di acquistare l’ex Racing, ma i catalani prima di poterselo permettere devono cedere.

Entro il 30 giugno, infatti, gli azulgrana sono obbligati ad incassare almeno 120 milioni di euro per mantenere l'equilibrio finanziario del club, un ostacolo che potrebbe fargli perdere posizioni nella corsa all’attaccante.

E l’Inter? Tra i nerazzurri e l’agente di Lautaro non ci sono stati nuovi contatti per rinnovare un contratto in scadenza nel 2023, ma con una clausola rescissoria da 111 milioni diventata ormai troppo tentatrice vista l’età e il rendimento del giocatore, che da parte sua è ovviamente ingolosito da proposte contrattuali che decuplicherebbero il suo attuale stipendio (1.5 milioni). L’argentino all’Inter è felice, non ha ricevuto chiamate dal Real (ma dal Barça sì) e l’idea di proseguire la sua carriera a Milano non la esclude, anzi. Dovessero, però, concretizzarsi le offerte provenienti dalla Liga, la strada verso il rinnovo, inevitabilmente, si farebbe molto più impervia.

