DIRETTA JUVENTUS BRESCIA - La Juventus riceve il Brescia in una sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A.

Un testacoda molto delicato sia per i bianconeri di, chiamati a rialzarsi dopo l'inatteso ko contro il Verona per sfruttare lo scontro diretto di stasera tra Lazio e Inter; sia per le 'Rondinelle' di, che devono muovere la propria classifica per non vedere allontanarsi troppo la zona salvezza. Calciomercato.it vi offre il match dell'Allianz Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Higuain. All.: Sarri.

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Bjarnason, Dessena; Zmrhal; Ayè, Balotelli. All.: Lopez.

CLASSIFICA: Juventus 57 punti, Inter 54, Lazio 53, Atalanta 45, Roma 39, Verona 35, Parma 35, Bologna 33, Cagliari 32, Milan 32, Napoli 30, Sassuolo 29, Fiorentina 28, Torino 27, Udinese 26, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, Spal 15