INTER NAPOLI CONTE CONFERENZA / Il Napoli vince il primo round della semifinale di Coppa Italia. L'Inter perde in casa 1-0 per il gol di Fabian Ruiz e mette in salita la qualificazione in finale. Nel postpartita, Antonio Conte ha commentato in conferenza stampa il ko contro la squadra di Gattuso: "L’Inter oggi ha acquistato un altro status. Oggi vengono a giocare così contro l’Inter, anche squadroni come il Napoli che ha la rosa migliore dopo la Juve, è stata tanto tempo antagonista e ha aggiunto giocatori anche sul mercato.

Il Napoli ha valori importanti, altrimenti non battiOggi ha giocato una partita molto chiusa, è stato bravoa convincere anche i suoi giocatori a difendere, ma meritavamo qualcosa in più a livello di risultato".

ERIKSEN ANCORA DALLA PANCHINA - "Sia per un fatto tattico che fisico. Sapevo delle difficoltà con il Napoli e ho voluto puntare su giocatori come Sensi che sanno cosa fare nelle due fasi, era il centrocampo delle prime sette giornate".

CHI VA IN FINALE - "Questa è la prima partita, vedendo il risultato oggi il Napoli è favorito. Stiamo parlando di una squadra forte, ma c’è un ritorno da giocare e cercheremo di giocarci anche il ritorno".