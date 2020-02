CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI ALLENATORE / Appesi gli scarpini al chiodo, Daniele De Rossi rientra in Italia dove studia per diventare allenatore. Un percorso lungo che, nei sogni dei tifosi, dovrebbe portarlo un giorno a guidare la 'sua' Roma dalla panchina così come faceva in campo.

Un'opzione che sicuramente lusinga l'ex centrocampista giallorosso, ma che allo stesso tempo "un po' pesa".

Lo racconta in un'intervista concessa a 'GQ' nella quale De Rossi, interrogato proprio sulla possibilità di allenare un giorno la Roma, spiega: "Nel settore giovanile c’è mio padre, inoltre i rapporti col club non li ho mai persi. Al termine del corso che intendo fare potrò allenare in terza serie oppure una Primavera, vediamo. Un po' mi pesa che tutti si aspettino che prima o poi allenerò la Roma solo perché ne sono stato giocatore. Prima si deve dimostrare di saperlo fare e se poi perdi tre partite di fila la gente si dimentica che eri Capitan Futuro e pretende, giustamente, risultati nel presente. E poi non voglio creare problemi a Fonseca, che è bravo e che per me resterà a lungo qui".