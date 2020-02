CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED KING/ Stando a quanto riportato dal 'Sun', Joshua King, attaccante e stella del Bournemouth, avrebbe come sogno nel cassetto la volontà di tornare a vestire la maglia del Manchester United.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato inglese---> clicca qui!

In questa stagione, King ha messo a segno 3 reti in 17 presenze in Premier League. Il giocatore inglese aveva salutato lo United nel 2013 per approdare al Blackburn.