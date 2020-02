CALCIOMERCATO INTER GENOA PANDEV / Cercato invano dall'Inter nelle ultime ore del mercato invernale, Goran Pandev è rimasto al Genoa per aiutare i rossoblu nella difficile lotta per non retrocedere.

Oggi il macedone si è reso artefice di un gol decisivo nelal vittoria dei liguri contro ile a fine gara ha confermato l'interesse di: "C'è stato qualcosa ma tutti sanno la mia attenzione per il Genoa, volevo restare qua - le sue parole a 'Sky Sport' - L'Inter per me è tutto: mi ha portato in Italia, ho fatto anni bellissimi e vinto tutto quello che c'era da vincere. Ora però sono qua e spero di salvare il Genoa". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

