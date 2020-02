p>CALCIOMERCATO MILAN THIAGO SILVA / Quella del 2012 è un'estate che difficilmente i tifosi delpotranno dimenticare con leggerezza: in quell'anno siache Zlatanlasciarono a sorpresa l'Italia per diventare due nuovi giocatori delL'attaccante svedese ha deciso di tornare al Milan per chiudere la sua carriera, i tifosi rossoneri però sognano anche il ritorno del centrale brasiliano in forza al.Tutte le news di calciomercato e non solo:

Calciomercato Milan, dopo Ibra anche Thiago Silva. L'agente: ''Tutto è possibile''

Ibrahimovic e Thiago Silva di nuovo insieme al Milan? Se il futuro dello svedese verrà deciso a fine stagione in base a quanto raccolto e fatto in questi sei mesi, a far sognare i tifosi rossoneri è l'agente di Thiago Silva, Paulo Tonietto, che ai microfoni di 'Milancafe24.com' ha fatto il punto sul futuro del centrale brasiliano. Il contratto del difensore con il Psg scade a giugno e ancora non è stato trovato l'intesa per il rinnovo: ''Lui ha un grande amore per il Milan. Futuro? Non è ancora stato deciso niente. Tutto è possibile".

