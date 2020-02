CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS RAKITIC / Il futuro di Ivan Rakitic resta un argomento di grande attualità in casa Barcellona e il terremoto scoppiato dopo il caso Messi rischia di coinvolgere anche il centrocampista croato. Seguito nei mesi scorsi da Inter e Juventus, il trentunenne ha di recente ammesso di aver pensato ad un addio durante il calciomercato invernale.

Trattato anche da, il numero 4 blaugrana potrebbe diventare protagonista di un clamoroso ritorno.

Secondo 'Mundo Deportivo', infatti, Monchi starebbe pensado a lui per rinforzare il Siviglia la prossima stagione. Con la partenza di Ever Banega, il club andaluso avrà bisogno di qualità a centrocampo e l'obiettivo numero uno sarebbe proprio Rakitic, portato in Spagna proprio dall'ex direttore sportivo della Roma nel gennaio del 2011.