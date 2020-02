CALCIOMERCATO NAPOLI ROMA BOGA SASSUOLO / Brilla la stella di Boga in Sassuolo-Roma: l'esterno franco-ivoriano protagonista al 'Mapei Stadium' proprio contro la squadra che ha provato ad acquistarlo negli ultimi giorni di calciomercato. Il 23enne cresciuto nel Chelsea ha fornito una prestazione di alto livello in attacco: nel gol del 4-2 ha messo in mostra tutto il suo miglior repertorio con scatto, dribbling e tiro, ma durante tutto il match ha mostrato le qualità che hanno attirato le attenzione dei giallorossi ma anche del Napoli che lo segue per la prossima stagione.

Una piccola macchia il rigore provocato per un fallo di mano, segno di una crescita ancora da compiere soprattutto in fase difensiva. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Ma le certezze di Boga offerte in fase offensiva cancellano il difetto e così non mancano i corteggiamenti anche dall'estero: l'agente del 23enne qualche giorno fa aveva confessato l'interesse di club spagnoli e inglesi e continuando con queste prestazioni le società interessate non potranno che aumentare. Boga fa bene e segna: per Napoli e Roma il messaggio è chiaro, per poter mettere le mani sul calciatore ci sarà da battere una concorrenza agguerrita.