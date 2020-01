CALCIOMERCATO INTER ZAZA TORINO / Ore calde in casa Inter per il quarto attaccante da regalare a Conte nell'ultimo giorno di calciomercato.

Dopo le difficoltà riscontrate sul frontecon Monaco e Leicester e sul fronte Giroud con il Chelsea , l'ultima idea in casa nerazzurra porta il nome di Simoneche ha già lavorato con Conte in Nazionale e alla Juventus. L'Inter ha avviato le trattative con il Torino, proponendo la formula del prestito secco: il giocatore al momento non è convinto di queste condizioni, nelle prossime ore si cercherà di sbloccare la trattativa. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!