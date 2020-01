Calciomercato Inter, non è finita per Giroud

CALCIOMERCATO INTER GIROUD CHELSEA LAZIO TOTTENHAM / L'Inter non molla Olivier Giroud. I nerazzurri vanno nuovamente a caccia dell'attaccante, viste le condizioni non ottimali di Sanchez. Il Chelsea vorrebbe trattenerlo ma, secondo 'Sky Sport', il club milanese, in giornata, ha tentato di reinserirsi, contattando nuovamente gli intermediari che sono in Italia per curare il possibile trasferimento del giocatore.

vuole un bomber per chiudere in bellezza il mercato, ma non sarà facile: su di lui ci sono anche. Uno dei profili monitorati in questi giorni, Goran, non convince appieno, sullo sfondo c'è anche

