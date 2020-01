Calciomercato Napoli, c'è la decisione di Kumbulla: le ULTIME DI CM.IT

NAPOLI KUMBULLA VERONA / Dopo il blitz di inizio settimana, il Napoli ha avuto il sì dell'Hellas Verona per il cartellino del giovane Marash Kumbulla: un affare intorno ai venti milioni di euro, che porterebbe il centrale scaligero ad unirisi ai campani per la prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato.it, il calciatore albanese ha però congelato l'offerta del club azzurro.

Nonostante la proposta economica sia stata ritenuta congrua da parte del suo entourage, il difensore classe 2000 ha chiesto tempo per riflettere sul proprio futuro. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, campione dal Napoli! | Roma in vantaggio sull'Inter

Napoli, c'è la decisione Kumbulla: scioglierà i dubbi nei prossimi mesi

Tuttavia, il Napoli può vivere sogni relativamente tranquilli. Quello di Kumbulla, non è un rifiuto verso i colori azzurri, ma di una volontà di capire e comprendere meglio il proprio futuro. Alle spalle, dunque, non dovrebbe esserci alcuna interferenza da parte dell'Inter o di qualche altra pretendente. Nonostante i tanti interessati, il Napoli resta l'unica squadra che ha presentato un'offerta seria e concreta sia al club che al calciatore, nonché una piazza gradita a quest'ultimo. Semplicemente, Kumbulla ha chiesto tempo per riflettere meglio sul proprio futuro: nei prossimi mesi, a ridosso del termine della stagione, il giovane centrale albanese scioglierà i propri dubbi.



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, Politano si presenta: ''Pronto ed emozionato''. Poi il saluto all'Inter



Calciomercato, UFFICIALE: confermato affare Napoli-Inter