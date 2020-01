CALCIOMERCATO ROMA PEREZ VILLAR / In attesa di capire quali saranno le novità sul fronte Florenzi-Valencia, la Roma accoglie in città Carles Perez e Gonzalo Villar.

L'attaccante classe 1998, in arrivo dal, è sbarcato infatti questa mattina a Fiumicino per iniziare la sua nuova avventura in giallorosso e si è recato subito a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito: come riportato da Calciomercato.it, lo spagnolo si trasferisce nella capitale a titolo definitivo per circa 13 milioni di euro più ulteriori due di bonus. Presente nella struttura anche Villar, centrocampista classe 1998 in arrivo dall'. Nelle prossime ore potrebbero arrivare le ufficialità dei primi due colpi della finestra invernale giallorossa. Tutte le news di calciomercato e non solo:

