CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN / E' ufficialmente iniziato l'Eriksen-day in casa Inter. Il centrocampista danese è atterrato a Linate con un volo privato e ha dato il via ufficialmente alla sua avventura italiana. L'ormai ex Tottenham ora svolgerà le visite mediche di rito, prima di porre la firma sul contratto che lo legherà all'Inter fino al 2024.

Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, nuovo nome a centrocampo | I possibili eredi di Vecino

Calciomercato Inter, cessione da 50 milioni | Tutta colpa di... Eriksen!