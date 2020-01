Inter-Cagliari, Conte non parla: i nerazzurri su tutte le furie

INTER-CAGLIARI CONTE LAUTARO MARTINEZ / Coda velenosissima per Inter-Cagliari, finita 1-1 e con l'espulsione negli ultimi secondi di Lautaro Martinez. Episodio che ha innervosito tutta l'Inter, la squadra ha già lasciato San Siro. Conte non ha parlato alle tv e in conferenza stampa e nemmeno i giocatori hanno parlato in zona mista.

Tutti hanno lasciato lo stadio scuri in volto e particolarmente arrabbiati, attesa adesso per quanto riguarda la decisione del giudice sportivo su Lautaro: il rosso diretto e la reazione avuta nei confronti dell'arbitropotrebbero costare all'argentino più di una giornata di squalifica e dunque il derby contro il, in programma tra due settimane.