Roma, passi in avanti per Januzaj

CALCIOMERCATO ROMA JANUZAJ / La Roma accelera la ricerca del tassello offensivo chiesto dal tecnico Fonseca e cerca di stringere il cerchio. L'obiettivo principale, come vi raccontiamo da giorni, resta Matteo Politano sul quale si è inserito con forza il Napoli: non è da escludere nelle prossime ore un rilancio da parte della Roma, ormai non semplice però.

Per questo la dirigenza giallorossa si sta cautelando valutando anche piste alternative all'attaccante dell'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Se da un lato si allontanano le ipotesi Shaqiri e Suso, dall'altro vanno registrati passi in avanti per Adnan Januzaj. Secondo il 'Corriere dello Sport' tramite il suo agente il gioiello ex Manchester United ieri ha chiesto la cessione alla RealSociedad, ottenendo anche un'apertura al prestito con diritto di riscatto. In corsa, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, vanno tenuti anche Idrissi e Bergwijn.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Roma, trattativa Friedkin-Pallotta in chiusura | Spunta la data!