FANTALCALCIO TORREGROSSA BRESCIA IMMOBILE - "Mi sono schierato, anche se purtroppo ho perso 5-3 perché il mio avversario aveva Immobilein campo. Incredibile, ho fatto 82 punti ed ho perso. Mi schiero sempre comunque, così mi do un po' di carica in più, sento più responsabilità". Parole e musica di Ernesto Torregrossa, bomber e capitano del Brescia che, ai microfoni di 'fantacalcio.it', ha parlato della sua grande passione per il fantacalcio.

E tra gli attaccanti della sua squadra, Torregrossa non manca mai: "Mi sono acquistato, non vedevo l'ora. Non c'era molta fiducia in me, mi sono preso con il minimo di crediti". Infine, il 27enne attaccante di Caltanissetta, ha parlato della sua rosa: "Volevo prendere Immobile e, ma con il sistema a buste chiuse è difficile aggiudicarsi i calciatori, soprattutto quelli più importanti. Sono riuscito a prendere solo Belotti ed Immobile mi è sfuggito per qualche credito, non avevo sbagliato con le mie intuizioni iniziali. Poi ho acquistato me,. A centrocampo le mie scommesse sono state".