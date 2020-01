CALCIOMERCATO ROMA SHAQIRI LIVERPOOL POLITANO - Matteo Politano è tornato a Milano per mettersi a disposizione dell'allenatore dell'Inter, Antonio Conte. Percorso inverso per Leonardo Spinazzola, giunto a Roma nel pomeriggio di ieri per allenarsi agli ordini di Paulo Fonseca. Dunque, dopo quella estiva per Edin Dzeko,è sfumato un altro affare tra giallorossi e nerazzurri. Ma, dopo l'infortunio di Zaniolo, stagione finita per lui, i capitolini hanno necessità di rintracciare sul mercato di gennaio un sostituto di livello.

Si fa il nome di, nell'ambito di uno scambio connel quale entrerebbe Cengiz, ma è tornato di moda anche quello di Xherdan Shaqiri

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Roma, sul difensore anche la Fiorentina

LEGGI ANCHE>>>Roma, spunta l'ex gioiello del Manchester United

Calciomercato, Roma-Shaqiri: la situazione

Proposto anche al Milan nei giorni scorsi, il 28enne calciatore del Liverpool è nuovamente finito nei radar della Roma. Con Jurgen Klopp trova pochissimo spazio, solo dieci le presenze in stagione per un totale di 256 minuti giocati, e potrebbe fare le valige per trovare spazio altrove. Per Shaqiri, già visto all'opera in Serie A con la maglia dell'Inter nel 2015, ci sono però degli ostacoli da superare. Stando, infatti, a quanto raccolto da Calciomercato.it, al momento il Liverpool non apre alla possibilità di una cessione in prestito (con diritto/obbligo di riscatto). L'intenzione dei 'Reds' sarebbe quella di cedere il giocatore, sotto contratto fino al 2023, a titolo definitivo, valutato intorno ai 15 milioni di euro. Le parti, comunque, continuano a lavorare per cercare di sbloccare l'affare, mentre nel frattempo il direttore sportivo Petrachi si guarda intorno alla ricerca di alternative.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, maxi affare con la Roma

Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: nuovi contatti per Marcos Paulo