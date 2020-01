CALCIOMERCATO INTER CHELSEA MOSES / L'Inter nuovamente a caccia di un esterno di fascia. Lo stop della trattativa con la Roma per lo scambio Politano-Spinazzola rende necessario un nuovo nome per la zona laterale. Nerazzurri che guardano in Inghilterra e precisamente al Chelsea, con Conte che vorrebbe avere di nuovo con sé Victor Moses, molto apprezzato da lui ai tempi in cui era tecnico dei Blues. Secondo 'Sky Sport', la trattativa con i Blues è in corso.

I londinesi avevano inizialmente chiestoper il trasferimento a titolo definitivo, si ragiona ora sul prestito. Moses è attualmente al, dove sta trovando poco spazio. I turchi potrebbero dare il via libera per il ritorno del giocatore al Chelsea da dove sarebbe girato nuovamente a titolo temporaneo all'Inter.

